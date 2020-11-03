شاهد.. قرية في الشرقية تحقق رقما قياسيا في التبرع بأكياس الدم سنويًا

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كشف عبد العزيز خصوصي، أحد أهالي قرية شبرا النخلة بالشرقية، تفاصيل تحقيقهم لأعلى رقم للتبرع بالدم سنويًا على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال "خصوصي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "بعد الثورة مباشرة أصيب أحد أهالي القرية واحتاج التبرع بالدم، وبدأت في البحث عن فصيلته في بنوك الدم".



وأضاف "بعدها تولدت الفكرة بالتبرع بالدم سنويًا من أهالي القرية، وفي أول عام اتبرعوا 120 كيسا والعام الماضي وصل التبرع إلى 1350، وهذا العام وصل التبرع إلى 1238 كيس وهو أقل بسبب أزمة جائحة كورونا".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.