البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم

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قام سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لأعمال البعثة الفرنسية الايطالية بمنطقة ام البريجات، حيث التقى بالدكتور كلاوديو جالاتسى، مدير البعثة، والدكتورة جازيل حجى، مدير موقع العمل، وسيد عوض محمد مفتش اثار الفيوم ومحسن كمال احمد مفتش الاثار المرافق وربيع محمد يحيى وايمن رمضان راتب مفتشى الاثار بالفيوم ومحمد امين عبد الحميد اخصائى الترميم.



استعرض الدكتور "جالاتسى" الاعمال التى قامت بها البعثة خلال عملها فى الموقع والذى بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضى ويستمر حتى الاسبوع القادم وخطته خلال الاعوام القادمة واعمال الترميم التى اجرتها البعثة للمبانى الاثرية فى المنطقة



ومن المعروف بان البعثة الفرنسية- الايطالية تعمل بالمنطقة منذ عام 1988 دون انقطاع واقامت معرضا لاهم اكتشافاتها فى المتحف المصرى فى فبراير من العام الماضى افتتحه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار واستمر لمدة شهرين.



ومنطقة ام البريجات تقع جنوب مدينة الفيوم بحوالى 35 كيلو متروعرفت فى العصر الفرعونى باسم "تب دبن" بمعنى الرأس الدائرية او"تا نبت تن" بمعنى الارض الشقيقه وعرفت فى العصر اليونانى باسم "تب تونس" وحاليا تسمى ام البريجات.

ترجع بداية هذه المدينة الى الدولة الوسطى حيث كشفت الحفائر عن جبانة جنوب المدينة ترجع الى الاسرة الثانية عشرة واصبحت مدينة كبيرة فى العصر البطلمى وحتى القرن العاشر الميلادى وانشأ معبدها الرئيسى مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد وكرس لعبادة الاله سوبك فى صورة "سوكنوبتونيس" والذى تأسس فى عصر الملك بطليموس الاول والمدينة بها العديد من المنازل التى ترجع الى العصرين اليونانى والرومانى وحتى العصر الاسلامى.

