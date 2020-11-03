البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements


قام سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لأعمال البعثة الفرنسية الايطالية بمنطقة ام البريجات، حيث التقى بالدكتور كلاوديو جالاتسى، مدير البعثة، والدكتورة جازيل حجى، مدير موقع العمل، وسيد عوض محمد مفتش اثار الفيوم ومحسن كمال احمد مفتش الاثار المرافق وربيع محمد يحيى وايمن رمضان راتب مفتشى الاثار بالفيوم ومحمد امين عبد الحميد اخصائى الترميم.

استعرض الدكتور "جالاتسى" الاعمال التى قامت بها البعثة خلال عملها فى الموقع والذى بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضى ويستمر حتى الاسبوع القادم وخطته خلال الاعوام القادمة واعمال الترميم التى اجرتها البعثة للمبانى الاثرية فى المنطقة

ومن المعروف بان البعثة الفرنسية- الايطالية تعمل بالمنطقة منذ عام 1988 دون انقطاع واقامت معرضا لاهم اكتشافاتها فى المتحف المصرى فى فبراير من العام الماضى افتتحه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار واستمر لمدة شهرين.

ومنطقة ام البريجات تقع جنوب مدينة الفيوم بحوالى 35 كيلو متروعرفت فى العصر الفرعونى باسم "تب دبن" بمعنى الرأس الدائرية او"تا نبت تن" بمعنى الارض الشقيقه وعرفت فى العصر اليونانى باسم "تب تونس" وحاليا تسمى ام البريجات.
ترجع بداية هذه المدينة الى الدولة الوسطى حيث كشفت الحفائر عن جبانة جنوب المدينة ترجع الى الاسرة الثانية عشرة واصبحت مدينة كبيرة فى العصر البطلمى وحتى القرن العاشر الميلادى وانشأ معبدها الرئيسى مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد وكرس لعبادة الاله سوبك فى صورة "سوكنوبتونيس" والذى تأسس فى عصر الملك بطليموس الاول والمدينة بها العديد من المنازل التى ترجع الى العصرين اليونانى والرومانى وحتى العصر الاسلامى.
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم
البعثة الفرنسية – الإيطالية تواصل أعمالها بأم البريجات بالفيوم

أخبار تهمك

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ ساعة و نصف

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 10 ساعة

"كنت في الجونة وعندي كورونا".. ويجز يعلن إصابته بكورونا ويحذر الجميع

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه