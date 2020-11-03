الجمهور يتوافد علي حفل كارمن سليمان ودار الأوبرا المصرية تواصل الإجراءات الاحترازية

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بدأ الجمهور يتوافد على حفل الفنانة كارمن سليمان، بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.



وتواصل دار الأوبرا المصرية في الإجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة والتعقيم بالإضافة لارتداء الكمامات.



ومن المقرر أن تقدم عدد من الاغاني منها انا بستناك ،وحبيتك تنسيت النوم، و لما تشوفك عيني، وكان ياما كان ،وربنا يخليك لقلبي، وعلي عش الحب، ولينا رقصة، ونصرة قوية .





يشهد مهرجان الموسيقى العربية في دروته الـ 29 والذي يقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

