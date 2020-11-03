كونتي يكشف كواليس فشل تدريب ريال مدريد

كشف الايطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لفريق إنتر ميلان كواليس فشل تدريب ريال مدريد في الفترة الماضية.





وقال كونتي في تصريحات صحفية: "قبل عامين تقريباً كنت قريب من ريال مدريد ، لكن الموسم كان قد بدأ بالفعل وكان من الصعب الدخول في المشروع بهذا الشكل. فضلت بصدق تأجيل تلك المغامر".





وتحدث كونتي عن المباراة المرتقبة اليوم بين إنتر ميلان وريال مدريد بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأوضح: "عليك أن تبحث عن النقاط في كل مباراة ، وأحيانًا تحصل عليها وأحيانًا لا تحصل عليها سنواجه فريق قوي ومنظم ولذلك علينا البحث عن الانتصار".





وتابع بقوله: "في الماضي أتيحت لي الفرصة لأكون مدرباً لريال مدريد، ربما لم يكن الوقت مناسباً، لكنني ممتن للفرصة التي قدموها لي".