قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن مفاجأة سارة للجماهير المصرية بخصوص إذاعة مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقررت الهيئة الوطنية إذاعة مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها التاسعة مساء غدا الأربعاء، عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس"، وذلك لمنح الجماهير المصرية وخاصة جماهير الزمالك فرصة متابعة مباراة فريقها الهامة بالبطولة القارية.





وأعلن الحساب الرسمي لبوابة ماسبيرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذاعة مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية بجانب إذاعة عدد من الأحداث الرياضية الأخرى.





ويلتقي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي مساء غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفارس الأبيض1-0.





وفي حال تخطي الزمالك عقبة الرجاء المغربي سيتأهل لملاقاة غريمه الأهلي في النهائي الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.



