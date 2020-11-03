"الحكومة" توضح تفاصيل كارت ميزة وإمكانية سحب المرتب مقدما

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف حمدي حسني، المتحدث بشان تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، عن تفاصيل كارت ميزة المقدم من وزارة المالية؛ وإمكانية سحب المرتب مقدمًا.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الكارت خاص بكافة العاملين بالدولة سواء الجهاز الإداري أو هيئات خدمية أواقتصادية أو إدارة محلية بما يعادل 5 مليون موظف.

وأوضح أن وزارة المالية منذ نوفمبر 2017 انتهت من منظومة الدفع الإلكتروني، وأصبح لكل موظف بطاقة إلكترونية يتقاضى مستحقاته من خلالها، واليوم نعلن على استبدال هذه البطاقة ببطاقات جديدة تحمل شعار "ميزة" بأعلى مستوى تكنلوجي وأمان.

وأشار إلى أن من مميزات بطاقة "ميزة" تقبل كافة العمليات المصرفية من إيداع وسحب وتحويل عكس البطاقة الحالية، لافتا إلى أن الموظف يستطيع حاليًا استخدام ما يعادل 30% من راتبه مقدمًا في شراء أي منتجات أو احتياجات، ثم يُسدد هذه القيمة من راتبه في الشهر اللاحق لعملية الشراء.

وأشار إلى أن هذه الخدمة متاحة مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيلها، مضيفة أن هذه الخدمة تنطبق على المشتريات فقط، وذلك لتنشيط عملية الشراء وتقليل استخدام العُملة الورقية واستبدالها بالعُملة الكلاسيكية الإلكترونية.

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