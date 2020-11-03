"جريمة الحي الشعبي".. والتخلص من جثة الصبي داخل جوال بكرداسة

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جريمة ارتكبها صبي داخل احدي شقق الحي الشعبي بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وكشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابساتها في أقصي الشمال حيث مركز كرداسة، بعد تغيب القتيل عدة أيام عن منزله.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جوال بداخله جثة طفل لا يتجاوز الـ12 من العمر بها إصصابات متفرقة بالجسد.



وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الطفل يدعى "أدهم" مقيم بمنطقة أبو قتادة بحي بولاق الدكرور، غرب المحافظة، ومُبلغ بتغيبه منذ عدة أيام.



فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثة وبمحيط محل سكن الضحية. أظهرت الكاميرات اصطحاب صبي للطفل حتى اختفى الاثنان عن الأنظار.



وكشفت تحريات المقدم مجدي موسي أن المشتبه به يبلغ من العمر 16 سنة، يقيم في نفس المنطقة، سئ السلوك ومعروف عنه تعاطي المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به الرئيسي الذي حاول تضليل الشرطة لكن بمواجهته بالأدلة والتحريات أقر بجريمته.



واعترف المتهم أنه اصطحب الطفل إلى منزله واعتدى عليه بالضرب فأرداه قتيلا واستولى على هاتفه المحمول، ثم وضع الجثة داخل جوال وتخلص منه بمكان العثور عليها.



تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.