"جريمة الحي الشعبي".. والتخلص من جثة الصبي داخل جوال بكرداسة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
جريمة ارتكبها صبي داخل احدي شقق الحي الشعبي بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وكشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابساتها في أقصي الشمال حيث مركز كرداسة، بعد تغيب القتيل عدة أيام عن منزله.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جوال بداخله جثة طفل لا يتجاوز الـ12 من العمر بها إصصابات متفرقة بالجسد.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الطفل يدعى "أدهم" مقيم بمنطقة أبو قتادة بحي بولاق الدكرور، غرب المحافظة، ومُبلغ بتغيبه منذ عدة أيام.

فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثة وبمحيط محل سكن الضحية. أظهرت الكاميرات اصطحاب صبي للطفل حتى اختفى الاثنان عن الأنظار.

وكشفت تحريات المقدم مجدي موسي أن المشتبه به يبلغ من العمر 16 سنة، يقيم في نفس المنطقة، سئ السلوك ومعروف عنه تعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به الرئيسي الذي حاول تضليل الشرطة لكن بمواجهته بالأدلة والتحريات أقر بجريمته.

واعترف المتهم أنه اصطحب الطفل إلى منزله واعتدى عليه بالضرب فأرداه قتيلا واستولى على هاتفه المحمول، ثم وضع الجثة داخل جوال وتخلص منه بمكان العثور عليها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"كنت في الجونة وعندي كورونا".. ويجز يعلن إصابته بكورونا ويحذر الجميع

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه