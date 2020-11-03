السبت.. ندوة حول الاستحقاق الدستوري بحقوق المنصورة

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أعلنت جامعة المنصورة، عن تنظيم كلية الحقوق بالجامعة الندوة الثقافية بعنوان (الاستحقاق الدستوري "مجلسا النواب والشيوخ")، لتوضيح أهمية دور المشاركة السياسية الإيجابية التي تعكس درجة تطور الحياة السياسية في بناء المجتمع، جاء ذلك تزامنًا مع بداية الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020.



يحاضر في الندوة، الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزى – أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العيا للإصلاح التشريعي.



تأتي هذه الندوة برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط – رئيس الجامعة وريادة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية وتنظيم الدكتور عبدالله محمد الهواري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري.

