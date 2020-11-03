مدرب الرجاء في ورطة قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أنهي الرجاء البيضاوي، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادته لمواجهة الزمالك، غدا الأربعاء، بستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني المدرب جمال السلامي، من أزمة حقيقي في مركز الظهير الأيمن، حيث يفاضل بين عمر بوطيب وعبدالرحيم شاكير.

واستقر مدرب الرجاء إلى ان تكون الجاهزية هي الفيصل بين الثنائي، خاصة أن اللاعبين لهما إمكانيات جيدة، علما بأنهما غابا عن مباراة الذهاب، بسبب الإصابة، واعتمد السلامي على اللاعب الشاب عبدالإله مذكور.

ويغيب عن صفوف الرجاء، الحارس أنس الزنيتي، بسبب عدم تعافيه من فيروس كورونا، بخلاف عدد من نجوم الفريق الذين تعرضوا للإصابة وأعلن الفريق المغربي تماثلهم الشفاء. 

وحقق الزمالك فوز صعب  في مباراة الذهاب  بنتيجة (1/0) بملعب محمد الخمس بالدار البيضاء، سجله أشرف بن شرقي.

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