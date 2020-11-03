حقيقة إصابة نجل أصالة بفيروس كورونا

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أجرى نجل المطربة أصالة تحليل فيروس كورونا المستجد وأعلن نتائجه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "الذهبي" صورة من نتيجة التحليل التي أظهرت سلبية نتائجها وكتب تعليقا قائلا: "الحمد لله".



وكانت أصالة قد وجهت رسالة لنجلها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: أشياء بسيطة مجموعها أنا.. كون قريبه روحًا وكيان.. ورده بشَعري..أكله أعملها كلّ يوم لعيلتي..أشعل شمعي.. رتّب غرفة قعدتي.. أحكي مع أصحابي.. غنّي متل مابدّي.. أحضن حنّ ماأتعب منّ إنّي كتير بهتمّ".