في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب انفصال مريم فخر الدين من فهد بلان

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجماهير، أطلق عليها عدة ألقاب منها: الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، حسناء الشاشة.

تعرفت مريم فخر الدين، على المطرب السوري فهد بلان في بيروت، الذى مثل أمامها فيلم "فرسان الغرام"، وطلب منها الزواج في لقائهما الأول، فأشادت بأخلاقه وكرمه وحبه لها ولأبنائها.

وذكرت أن حياتها مع بلان كانت مستقرة حتى جاءت ابنتها إيمان التي كانت "متسلطة" على حد وصفها، لتقول لها: "يا أنا يا فهد بلان "، وذلك بسبب أن زملاءها في المدرسة كان يغيظونها بأغنيته الشهيرة "واشرحلها".

ذهبت إلى والدتها لتقول لها: "علشان واشرح لها أنا مش عايزة فهد" حتى اتفقت مع أخيها على رفض فهد، فانفصلا بشكل محترم على أمل منه أن يعود لها ثانية.

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