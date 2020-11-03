عاجل.. تنظيم داعش يتبنى هجوم فيينا

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تبنى تنظيم داعش الإرهابي، هجوم فيينا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة النمساوية، اعتقلت شخصين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.







وفي وقت سابق، كشفت الوسائل الإعلامية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء هجوم على كنيس وسط فيينا.



وأعلنت الداخلية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، حيث حاول المهاجمون استخدام حزام ناسف.





وأكدت الشرطة النمساوية، أن العملية ما زالت مستمرة، مطالبة السكان بضرورة تجنب الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.







كما كشفت الداخلية، عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.



