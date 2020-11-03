بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء علي مليار و380 مليون من أموال نادي الزمالك

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عن واقعة استيلائه علي مبلغ مليار و380 مليون من أموال نادي الزمالك.



وقال صبري: فوجئ المبلغ بفيديو للإعلامي عبد الناصر زيدان علي صفحته بموقع اليوتيوب يشرح فيها واقعة استيلاء المبلغ ضده علي مبلغ وقدره مليار و380 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك وأنه قد تم اكتشاف تلك الواقعة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة.



وأستطرد صبري قائلا: قامت اللجنة بفحص الأوراق وإيداع تقرير تضمن استيلاء المبلغ ضده عن مبلغ مليار و380 مليون جنيه وذلك عن عام واحد فقط وهو عام 20192020 بل والأكثر من ذلك قد أفاد الإعلامي عبد الناصر زيدان أن إجمالي المبالغ المنهوبة والمستولى عليها من أموال نادي الزمالك من قبل المبلغ ضده تخطت حاجز الـ 2 مليار جنيه بل وتقترب من الـ 3 مليار جنيه.



ولما كان ذلك وحيث ما أفاد به الإعلامي عبد الناصر زيدان يتضمن واقعات استيلاء علي مال عام وهو مال نادي الزمالك من قبل المبلغ ضده.



وطلب صبري التحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.