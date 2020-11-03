رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان: "كشوف العذرية" في قطر فضيحة دولية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وصف سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، قيام دويلة قطر بتوقيع الكشف العذري على 18 سيدة من أستراليا في مطار الدوحة بـ"الفضيحة الدولية".

وقال "عبد الحافظ" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "قطر انتهكت عرض وشرف هؤلاء السيدات بعد إجبارهن على توقيع فحوصات تتعارض مع نصوص العهد الدولي".

وأضاف "ما ارتكبته قطر يتعارض مع أدبيات وثوابت لجنة المرأة وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولابد من إخضاعها للمسائلة الدولية".

وفي ذات السياق قال رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل الدولي، إن قطر تواجه أزمة كبيرة بعد واقعة الاعتداء على سيدات من أستراليا في مطار الدوحة على خلفية إجبارهم على إجراء فحوص طبية، بعد العثور على طفل مجهول الهوية بالمطار.

وقال "أبوجزر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "قطر ستواجه أزمة كبيرة أمام أستراليا، ووزارة الخارجية الأسترالية وصفت الواقعة بأنها غير مسبوقة".

وأوضح، مدير مركز بروكسل الدولي، أن الواقعة شملت جنسيات أخرى لم يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الضحايا يحتجن إلى تأهيل نفسي.

وأكمل: "كيف ستستقبل قطر كأس العالم 2022 بعد هذه الواقعة التي لن تمر مرور الكرام"، مشيرا إلى أن هناك تقارير تؤكد أن المطار الذي حدثت به الواقعة يخضع لإدارة تركية وجنسيات أخرى، وهو ما يعد أزمة سيادية كبيرة.

ولفت "أبوجزر"، إلى أن أمير قطر وقع على قانون يبيح ممارسة الشذوذ، مردفا: "لم نرصد أي تقرير أو رد فعل من قطر حتى الآن".

واختتم مدير مركز بروكسل الدولي: "الأمر لن يمر مرور الكرام، وقطر ستدفع ثمنا كبيرا، وستجبر على الاعتذار رسميا وتعويض الفتيات قبل بداية كأس العالم".

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