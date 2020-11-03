"الطاهري": لهذه الأسباب القضاء الأمريكي سيحسم نتيجة الانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:45 م
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، من واشنطن إن هناك حالة من الفزع والحشد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى الانتخابات الأمريكية سيحسمها القضاء الأمريكي.

وأوضح الطاهري في مداخلة الإعلامية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، أن واجهات المحال والبنوك في أمريكا أصبحت مغطاة بستائر قماشية، مشيرا إلى أن هناك أحاديث كبيرة متداولة عن بيع الأسلحة في الشوارع مما أثار حالة من الفزع.

وأضاف أن الإعلام الأمريكي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الانحدار كما إن استطلاعات الرأي لا تعكس الحقيقة، حسب قوله.

وأشار إلى أنه متوقع نتيجة عدد من الولايات الحاسمة لمرشحي الرئاسة الأمريكية بداية من مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة ومنها ولاية فلوريدا التي من المقرر أن تعلن النتيجة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة، وجورجيا، وتكساس غدا إضافة إلى ولايات أوهاويو، أريزونا، ميتشجن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.


وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.


وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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