"المستوردين" تكشف موقفها من إغلاق المحلات في توقيت محدد

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قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الغرفة ليس أمامها أي مانع من تنظيم وقت إغلاق المحلات التجارية، لأن فتح المحالات طوال اليوم، أمر غير موجود في أي مكان في العالم، معقبًا: "لو حددنا الحد الأقصى للإغلاق لحد 12 بليل، يبقى كويس أووي".



وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، خلال أن تنظيم إغلاق المحلات يأتي في صالح المواطن، مستطردًا:" الناس هتنتام بدري وهتص فريش، واهنا مع هذا القرار بنسبة 100%".



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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الحكومة تدرس تحديد مواعيد محددة لغلق المحلات العامة والورش الحرفية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية قد تقدم بالمواعيد المقترحة ولكن لم يتم الموافقة عليها.



وأضاف أنه من المقرر الموافقة على هذه المواعيد في اجتماع مجلس الوزراء بغد غدًا الأربعاء، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم ارتداء الكمامة والتي تصل إلى 4000 جنيه والحبس وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم.



وأشار إلى أن جميع الأطباء والمتخصصين أكدوا على أن فائدة الكمامة تعادل المصل، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين حتى لا تضطر الحكومة إلى فرض قرارات الإغلاق من جديد، مستطردًا "علينا أن نقي أنفسنا شر الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله".