"المستوردين" تكشف موقفها من إغلاق المحلات في توقيت محدد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الغرفة ليس أمامها أي مانع من تنظيم وقت إغلاق المحلات التجارية، لأن فتح المحالات طوال اليوم، أمر غير موجود في أي مكان في العالم، معقبًا: "لو حددنا الحد الأقصى للإغلاق لحد 12 بليل، يبقى كويس أووي".

وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، خلال أن تنظيم إغلاق المحلات يأتي في صالح المواطن، مستطردًا:" الناس هتنتام بدري وهتص فريش، واهنا مع هذا القرار بنسبة 100%".

اقرأ أيضًا:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الحكومة تدرس تحديد مواعيد محددة لغلق المحلات العامة والورش الحرفية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية قد تقدم بالمواعيد المقترحة ولكن لم يتم الموافقة عليها.

وأضاف أنه من المقرر الموافقة على هذه المواعيد في اجتماع مجلس الوزراء بغد غدًا الأربعاء، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم ارتداء الكمامة والتي تصل إلى 4000 جنيه والحبس وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن جميع الأطباء والمتخصصين أكدوا على أن فائدة الكمامة تعادل المصل، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين حتى لا تضطر الحكومة إلى فرض قرارات الإغلاق من جديد، مستطردًا "علينا أن نقي أنفسنا شر الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله".

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 10 ساعة

"كنت في الجونة وعندي كورونا".. ويجز يعلن إصابته بكورونا ويحذر الجميع

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه