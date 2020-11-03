الأبيض الساحر.. مي عمر تواصل تصوير مسلسل "لؤلؤ"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تواصل الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور مطربة تبحث عن النجومية، والمسلسل يُعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.

ونشرت مى عمر منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهرت مى بالصورة من أمام سيارتها وخلفها طائرة ، مرتدية جيمبسوت بالأبيض الساحر ، وتركت شعرها منسدلاً ولم تتكلف فى وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس فقط ، وعلقت مى على الصورة وكتبت : لؤلؤ.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.

والجدير بالذكر أن، مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

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