خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان خالد البنوي نجله بعيد ميلاده ال12 من خلال مشاركته بعض الصور التي جمعته به عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "النبوي" تعليقا على الصور قائلا: "12 سنة من السعاظة كل سنة وانت طيب يا زياد".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة
خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة

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