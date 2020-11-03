للشهر الخامس.. ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع زيادة بنحو 0.6 بالمائة خلال أغسطس السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف ترتفع بنحو 1 بالمائة.





وارتفعت الشحنات للشهر الخامس على التوالي بنحو 3 بالمائة، كما صعدت المخزونات بنفس النسبة.





وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 93.41.