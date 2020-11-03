دام عزك يالإمارات.. لطيفة تحتفل بيوم العلم الإماراتى

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احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بيوم العلم الإماراتى ، حيث نشرت صورة لعلم الإمارات وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت على الصورة وكتبت : دام عزك يالإمارات ، يوم العلم الإماراتى.



يذكر أن آخر أعمال لطيفة كليب أغنية "خليني" عبر موقع الفيدويهات الشهير "يوتيوب" وهو من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.