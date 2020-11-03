دام عزك يالإمارات.. لطيفة تحتفل بيوم العلم الإماراتى
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:12 م
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بيوم العلم الإماراتى ، حيث نشرت صورة لعلم الإمارات وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة وكتبت : دام عزك يالإمارات ، يوم العلم الإماراتى.
يذكر أن آخر أعمال لطيفة كليب أغنية "خليني" عبر موقع الفيدويهات الشهير "يوتيوب" وهو من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.
وعلقت على الصورة وكتبت : دام عزك يالإمارات ، يوم العلم الإماراتى.
يذكر أن آخر أعمال لطيفة كليب أغنية "خليني" عبر موقع الفيدويهات الشهير "يوتيوب" وهو من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.