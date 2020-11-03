أول تعليق من خالد سليم عن الاحتفال بمهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق السادس من شهر نوفمبر ، والذى يوافق أيضاً يوم ميلاده ، وسيُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأعرب خالد سليم عن سعادته الشديدة لكونه وسط جمهوره ومحبيه فى يوم ميلاده بمهرجان الموسيقى العربية.

ونشر خالد سليم صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : يوم عيد ميلادى السنة دى مختلف ، سعيد جداً إنى هبقى مع الجمهور بغنى وبنحتفل بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرون فى دار الأوبرا المصرية ، مستنيكم كلكم.

وفي سياق آخر، يواصل خالد سليم حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة. أميرة العايدي، رنا رئيس، هدى الأتربي.

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