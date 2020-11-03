طارق يحيى يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إنه يثق في قدرات وإمكانات لاعبي نادي الزمالك على عبور عقبة الرجاء البيضاوي المغربي والتأهل للمباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي مساء الغد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق يحيى، أن الزمالك قادر على تكرار الفوز على الرجاء بعد الفوز على بطل المغرب ذهابا بهدف نظيف، في لقاء الغد الذي سيقام على استاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع مدرب الزمالك السابق، أن الزمالك يضم كتيبة مقاتلين يستطيعون التغلب على الظروف وإسعاد جمهور الزمالك الذي ينتظر بفارغ الصبر التأهل للمباراة النهائية، ومن ثم الفوز على الأهلي والتتويج باللقب القاري.

وأشار إلى أن ما يتردد عن غياب يوسف أوباما عن الزمالك في مباراة الغد إذا كان صحيحا فإنه لن يمثل أدنى مشكلة أو أزمة، خصوصا أن الزمالك مليء باللاعبين القادرين على تعويض غياب أوباما سواء أشرف بن شرقي أو أحمد سيد زيزو أو فرجاني ساسي الذي عاد بعد غيابه عن المباراة السابقة لإصابته بفيروس كورونا.

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