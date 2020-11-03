موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات مستمرة مع جهازه المعاون، من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة وملف المعارين.





ويسعى موسيماني لإنهاء ذلك الملف، من أجل التركيز في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقر له يوم 27 نوفمبر الجاري.





وتأهل الأهلي للمباراة النهائية، بعد الفوز على نظيره الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





وكشفت تقارير صحفية، أن موسيماني طلب رحيل الرباعي أحمد الشيخ وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وأليو بادجي، خلال الفترة المقبلة.





وتابعت التقارير، أن أحمد الشيخ وصالح جمعة اقتربا من الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، بداية الموسم المقبل، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.





وتسعى إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي بقيادة أمير توفيق، تسويق الثنائي الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والسنغالي آليو بادجي، خلال الفترة المقبلة.



