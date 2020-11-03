مدير فني الالومنيوم يعلن تصعيد 3 ناشئين للفريق الأول

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لفريق نادي الألومنيوم، إن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتمام كبير بقطاع الناشئين والذي يعد الداعم الاول لفريق الدرجة الأولى بالنادي.

وأوضح ان الهدف من حضور الجهاز الفني لفريق الدرجة الأولى اليوم للتدريبات بقطاع الناشئين هو متابعة اللاعبين عن قرب، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من القطاع بالتواجد بالفريق الاول.

وكان حسين عبد اللطيف المدير الفني لفريق نادي الألومنيوم حضر اليوم بصحبة الجهاز المعاون تدريب فريق الناشئين بالنادي الذي يشرف عليه عبد الرحيم همام مدير قطاع الناشئين، واشاد المدير الفني بعدد من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز أمام المدير الفني.

واستقر المدير الفني على تصعيد ثلاث لاعبين من فريق الناشئين لفريق الدرجة الأولى هم :فوزي وعبدالله ومحمد اسماعيل" توتو".

وقام الجهاز الفني اليوم بقيادة حسين عبد اللطيف، بتجديد التعاقد مع حارس الفريق ابراهيم عرفات لمدة موسمين

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