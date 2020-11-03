بيرلو يُعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة فرنسفاروش بدوري أبطال أوروبا

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه التي ستواجه فرنسفاروش المجري، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وجاءت قائمة السيدة العجوز على النحو التالي :-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني- كارلو بنسوليو- جانلويجي بوفون.





خط الدفاع: دانيلو - جورجيو كيليني- ليوناردو بونوتشي- خوان كوادرادو- فرابوتا وريتشي.





خط الوسط: آرثر ميلو- آرون رامسي، وستون ميكيني- فيدريكو كييز- أدريان رابيو- برودريجو نتانكور- فيديريكو بيرنارديسكي- مانولو بورتانوفا- كولوسيفسكي.





خط الهجوم: باولو ديبالا- كريستيانو رونالدو- ألفارو موراتا.



