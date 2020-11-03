بتروجت يضم لاعب وادي دجلة استعدادا للقسم الثاني





وتعاقد بتروجت مؤخرا مع أكثر من لاعب جديد، عقب رحيل ما يقرب من 10 لاعبين بنهاية الموسم الماضي.





ويشارك بتروجت في المجموعة الثانية التي تضم أندية عديدة منهم الترسانة، النجوم النصر، القناة، جمهورية شبين، منتخب السويس، الزرقا، المريخ.

تعاقد الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت مع اللاعب اسلام هشام لاعب بتروجت الأسبق استعدادا للموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني.وسبق للاعب الإنضمام لأندية بيلا ونجوم المستقبل، على سبيل الإعارة قبل الإنضمام للنادي البترولي في حضور علاء عبد العال المدير الفني.