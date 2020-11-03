النصر السعودي يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراته ضد بيرسبوليس

أصدر نادي النصر السعودي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلال عن تقديمه مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن من يتعلق بمباراة الفريق أمام برسبوليس الإيراني في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه رفع مذكرته بعدما أطلع على حيثيات قرار اللجنة القانونية، والذي رفض الاحتجاج على أهلية قيد عدد من لاعبي برسبوليس الإيراني.





وكان برسبوليس حسم تأهله للمباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على النصر 5 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1 .





وعلى المستوى المحلي، يحتل النصر المركز الرابع عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارته لثلاث مباريات متتالية في المسابقة منذ انطلاقها.



