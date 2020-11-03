لجنة خبراء سد النهضة تبحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم الثلاثاء عن انتهاء اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد اتفقت الدول الثلاثة على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع الساده وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.

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قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن السودان طالبت بتدخل الاتحادين الأفريقي والأوروبي للعب دور كمراقب في قضية سد النهضة.

وتابع مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "موقف إثيوبيا أصبح ضعيفا وهشا خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه أن أديس أبابا لم تلتزم باتفاق واشنطن".

وتناولت وفود الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

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