صحف: نهج الإمارات نشر السلام بأيدي محمد بن زايد

أبرزت صحف الإمارات، الصادرة أمس الإثنين، رسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعالم: “الرسول الكريم يُمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين.. وخطاب الكراهية مرفوض”.

وتناولت صحف الإمارات، تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، والذي يعكس الوجه المشرق للإمارات أمام العالم، وتأكيد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن الشيخ زايد كان مثالاً ونموذجاً لرجل الحكمة والسلام والتواصل الإيجابي مع العالم.

وكتبت صحيفة الوطن الإماراتية، في الافتتاحية: يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لآلية ونهج تعامل دولة الإمارات مع جميع شعوب العالم من خلال السلام والتعاون وحب الخير، خلال الاتصال الهاتفي مع فخامة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، ليبين أن الحضارات الحقيقية تصنعها القيم وكل ما يرتقي بالنفس البشرية من خلال احترام كل ما يمت لها، حيث تكون العلاقات بين الجميع مبنية على ركائز قوية، وهي بالمجمل التي تجمع وتؤكد عليها جميع الأديان السماوية، من سلام واحترام وتقديس للنفس البشرية التي لا يجوز انتهاكها تحت أي مسمى كان.

ومن هنا يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أحد قادة السلام وصناعه في تاريخ الإنسانية ليوضح كيف ترتقي الأمم وتتقدم وتحافظ على جميع الروابط الواجبة بينها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية عظيمة للأمة الإسلامية، وإن أي محاولة للتسييس مرفوضة بالمطلق، كما هو حال رفض خطاب الكراهية والاعتداءات التي لا يمكن القبول بأي تبرير لها تحت أي مسمى كان، حيث كان سموه شديد الوضوح بتأكيد خطورة خطاب الكراهية على العلاقات الواجبة بين الشعوب.