الجزيرة المطروحي يعلن تشكيل الجهاز الفني للموسم الجديد

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أعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي تشكيل الجهاز الفني للفريق بعد تجديد الثقة في محمد سليمان المدير الفني والذي نجح في صعود الفريق المطروحي لدوري الدرجة الثانية بعد تصدر مجموعتة في دورة الترقي والتض ضمت مركز شباب الخربة، والنصر العريشي، والمصري السلومي.



ويتكون الجهاز الفني للفريق من : إبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.



وقرر الجهاز الفني بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في السابع من نوفمبر الجاري إستعدادا لإنطلاقة مباريات دوري الدرجة الثانية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



ويسعي الفريق رغم قلة الموارد المالية في إبرام بعض الصفقات الجديدة في المراكز التي يحددها الجهاز الفني في الفترة القادمة .