رسميًا...أسامة مصطفي أولي صفقات دمنهور للموسم المقبل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
Advertisements


كتب: ماهر مدحت

أعلن مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله عن إبرام الفريق تعاقدًا مع أسامة مصطفي لاعب نادي البنك الأهلي الصاعد مؤخرًا للدوري الممتاز.

وقد تعاقد نادي دمنهور مع أسامة مصطفي الظهير الأيمن السابق لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بعد تقديم اللاعب أداء مميزًا مع فريقه في دوري الدرجة الثانية.

وطلب المدير الفني لنادي دمنهور والسابق لنادي البنك الأهلي عيد مرازيق، إبرام التعاقد مع أسامة مصطفي نظرًا لقدرات اللاعب الفنية المميزة، وتقديمه أداء مميز في ولايته مع فريقه السابق.

ويسعي نادي دمنهور لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، للمنافسة علي صدارة المجموعة الثالثة" مجموعة بحري"، بعدما فرط في خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز، الموسم المنقضي مؤخرًا.

أخبار تهمك

عاجل.. ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في ولاية فلوريدا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل الكاملة لقضية شادي رضوان لاعب الأهلي وصدور حكم بحبسه لمدة عام

منذ ساعة و نصف

"كنت في الجونة وعندي كورونا".. ويجز يعلن إصابته بكورونا ويحذر الجميع

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

04:30 م

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

06:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه