الوادي الجديد يفوز على مركز شباب مغاغه بدوره الترقي

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نجح فريق الوادي الجديد، من تحقيق فوزا مهما وغاليا علي فريق مركز شباب مغاغه، بثلاثيه نظيفه، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوادي الجديد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2020\2021.



وتمكن فريق الوادي الجديد، من تحقيق النقاط الثلاث والوصول للنقطه السادسة، ليضمن التأهل رسميا لدوري القسم الثالث، للموسم الكروي الجديد 2020\2021.



وكانت مباراه الذهاب انتهت بفوز فريق مركز شباب مغاغه بهدفين لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب مركز شباب مغاغه.



ويذكر أن فرق الوادي الجديد سيكون باي في الجوله الاخيره



كما سيحل فريق مركز شباب بني مر، ضيفا على فريق مركز شباب مغاغه، في المباراه التي ستاتي، علي ملعب مركز شباب مغاغه، ضمن مباريات الجولة الأخيره، لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2020\2021.



وجاء ترتيب دوره الترقي الموهله لدوري القسم الثالث علي النحو التالي:



1- الوادي الجديد 6 نقاط

2- مركز شباب مغاغه 6 نقاط

3 - مركز شباب بني مر 3 نقاط