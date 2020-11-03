دكتور خالد صلاح يكتب: "مَدرَستّي......"

تمثل المدرسة المنبع الثاني لمصادر التنشئة الاجتماعية في المجتمع حيث إنها المؤسسة الاجتماعية الرسمية التي تنقل ثقافة وتوجهات المجتمع إلى أفرادها وعناصرها معلمين ومتعلمين من حيث المهام والوظائف التي تقوم بها والمتمثلة في تشكيل وتعديل شخصية الطفل إلى الأحسن ودرجة القبول المجتمعي وإكسابه أسس وضوابط مُحددة كالاحترام كقيمة واحترام تفكيره بشكل يحقق له درجة من التوازن النفسي والمجتمعي.





ويعرّف علماء التربية المدرسة على أنها المؤسسة الاجتماعية الرسمية التي تقوم بعدة وظائف ومهام تتمثل في وظيفة التعليم ونقل الثقافة والتربية وإيجاد البيئة المناسبة للنمو النفسي والمعرفي والاجتماعي لجميع عناصر منظومتها والعمل على تحقيق الأهداف المجتمعية العليا والخاصة.





وتتمثل المراحل الدراسية في المدرسة في المرحلة الابتدائية وما قبلها من رياض الأطفال والمرحلة الإعدادية أو المتوسطة في بعض البلاد العربية والمرحلة الثانوية.

ووجود المدرسة في المجتمع ليس وليد الصدفة أو العشوائية؛ بل عملية منظمة أوجدتها الرغبة المجتمعية منذ العصور القديمة في جميع أنحاء العالم.





ابتداءً من معرفة الإنسان القراءة والكتابة وتميز وظهور نشاط بعض أفراد المجتمع في هذا المجال ورغبة بقية المجتمع في الذهاب إلى تلك الفئة للتزود بمهارات القراءة والكتابة والنهل من معارفهم ومن هنا ظهرت فكرة التتلمذ على يد العلماء والمفكرين والمثقفين, ثم تتطورت الفكرة إلى تجميع طلبة العلم في مكان مُحدد لأجل التعلم كما ظهر بعض هذه الأنواع في الحضارة الفرعونية القديمة وعُرف بما يُسمى بمدرسة المعبد, وكذلك الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الهندية, ثم تطور الشكل البدائي للمدرسة وأصبحت غرفة واحدة للبنين والبنات كما في أوربا خلال العصور الوسطى, وهذا ما جاء في كتاب المدرسة والمجتمع لجون ديوي, ثم تتطور الشكل العام للمدرسة إلى أن ظهر جليا في الحضارة الإسلامية في العصر الأموي ثم في العراق المدارس النظامية نسبة للوزير نظام الملك ابن إسحق الطوسي, ثم المدارس الصادرية في الشام والتي بناها صادر بن عبدالله, ثم المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله عام 631 هـ ثم أزدهرت المدارس في العهد الأيوبي ثم المماليك حتى قيام ونشأة الأزهر الشريف وقيامه بدور المدارس ولكن بشكل أكبر تطور بعد ذلك إلة أن أصبح جامعة إسلامية مرموقة تجاوز تاريج نشأتها الألف عام, وهذا ما ورد في كتابي (ناجي معروف, 1966, وعبدالقادر الدمشقي, 1990).





ومع مرور العصور والسنين تطور الشكل العام للمدرسة إلى أن أصبحت على الشكل الحالي الآن لتلبي تبعات التطور العلمي والتحديات التي تواجه التعليم وذلك لتهيئة جيل جديد يحقق الأهداف الاجتماعية العامة, فأصبح العالم كله ومن يهتم بتقدم شعوبه مهتماً بالتعليم وكيفية تطوير دور المدرسة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بالكادر التعليمي من حيث تحسين أوضاعه المعيشية والأكاديمية وتأهيله لدرجة تواجه التحديات والوصول للأهداف المرجوة للمجتمع.





ونظراً لكثرة التعداد السكاني في كل أنحاء العالم أدى ذلك إلى ظهور فكرة إنشاء المدارس الخاصة البعيدة عن المدارس الحكومية التي تنفق عليها الدولة في كافة الأمور وتشرف عليها بشكل دائم بالإضافة إلى التطور في مجال الأنشطة المجتمعية والترفيهية والبدنية التي تطمح وتهدف إليها هذه المدارس شريطة أن تعتني بالتراث الثقافي وتوفير بيئة إجتماعية تربوية والاهتمام بمشكلات المجتمع والاشارة لها والاهتمام بالجانب النظري والعملي وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطلاب, ومساعدة الدولة في تخريج جيل جديد يستطيع أن يقوم بحركة تحقق أهداف المجتمع العامة والتربوية الخاصة مع السماح لهذه المدارس الخاصة بتحقيق ربحية معقولة غير مُغالى فيها.





ولكن للأسف في هذه الأيام أنحرفت بعض المدارس الخاصة عن الهدف السامي من التعليم وأصبح شغلها الشاغل هو تحقيق الربحية وأعلى معدل من الكسب المادي متناسية الدور الأساسي في نشأتها متبررة في ذلك في كثرة أنشطتها ووسائلها التي تقدمها وتتفوق بها على المدارس العامة, ووصل الحد بهذه المدارس إلى أن أصبح صاحب المدرسة الحاكم بأمره الذي لا يُرد له كلمة أو يُكرر له كلام ويجب على الجميع السمع والطاعة, وزادت الأمور إلى أكثر من ذلك إلى درجة أن لا يسمح لأحد في بعض المدارس بمقابلة مدير المدرسة وكأنه يجلس في ثكنة عسكرية متبرراً بأنه مشغول!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





ومع توجهات الدولة والحركة التنموية التي تقوم بها الدولة لا يتناسب معها ما يقوم به بعض أصحاب المدارس الخاصة ورغبتهم المتكالبة للكسب المادي فقط.





الأمر الذي يحتاج من المختصين وقفة مع هؤلاء رقابياً للحد من هذه التجاوزات وتحقيق المعادلة المقبولة والمتمثلة في تحقيق الأهداف المجتمعية العامة والخاصة مع ربحية تتناسب مع قدرات وإمكانات المجتمع المتواجدة فيها هذه المدارس وتعديل سلوكات الأدب العام لبعض مدراء المدارس والنزول من الأبراج العاجية والسماح بمقابلة أولياء الأمور!!!!!





لأن المدرسة هي أملنا الوحيد في تحقيق آمال جميع أفراد المجتمع.





لأنها مدرستي...... عفواً مدرستنا.





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