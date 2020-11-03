حكاية أغنية "بتلوموني ليه" قصة حقيقية عاشها عبد حليم حافظ

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، والتي كانت بطلة الفيلم وأغنية "بتلوموني ليه" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



أغنية "بتلوموني ليه" تم غنائها في فيلم "حكاية حب" وكانت بطلته مريم فخر الدين، وهي من كلمات: مرسي جميل عزيز. الحان: كمال الطويل.



صاحبة تلك القصة هي مجهولة حتى للمقربين من العندليب، يبدو أنه كان شديد الحرص أن تبقى تلك العلاقة بينهما فقط، حتى يبعد أي نوع من الشائعات أن تفسد صفو تلك المشاعر، وحسب ما روى الإذاعي "وجدي الحكيم" وهو أحد أصدقاء العندليب المقربين: "إن الشخص الوحيد الذي شاهد حبيبة عبد الحليم هو عبد الفتاح سائقه الخاص، الذي كان العندليب يأتمنه على أسراره.



وتابع: "عندما كنت اسافر خارج البلاد مع عبد الحليم كان يلتقي بها في سرية شديدة، وفي إحدى المرات سألت الملحن بليغ حمدى عن سر علاقة عبد الحليم بهذه السيدة، فأخبرنى بأنه لا يعرف أكثر مما أعرف".



وأضاف "الحكيم": "وعرفت بوفاتها من خلال حالة الحزن الشديدة التي عاشها عبد الحليم، وقد شعر الجميع بما مرّ به وقتها، وكان دائم السفر إلى الإسكندرية حيث التقاها للمرة الأولى".



ولهذة الفتاة الإسكندرانية رواية آخرى، سردها الدكتور هشام عيسى، في كتابه، وهو طبيبه الذي كان قد أرتفعت علاقتهما ليكونوا أصدقاء مقربين قائلًا: "في شاطئ العجمي، أحب حليم فتاة في عمر الزهور، وخطر له أن يعيد تجربة الزواج هذة المرة معها، وخطبها بالفعل وحضرت هذة الواقعة بنفسي".



وذكر الكاتب مصطفى أمين هذه القصة في كتابه "شخصيات لا تنسى"، وكتب: "ذهبت لأسمعه في سينما ريفولي وجلست في الصف الثالث. وتصادف أن جلست بجانبي فتاة رائعة الجمال؛ عيناها واسعتان جذابتان وفمها رقيق وشفتاها غليظتان وقوامها فتان. لم أرَ في حياتي عينين بهذا السحر والجمال.



وتابع: "كانت تجلس بجوارها بعض قريباتها. وبدأ عبد الحليم يغني أغنية "بتلوموني ليه... لو شفتم عينيه... حلوين قد ايه"، ولاحظت أن عبد الحليم كان ينظر وهو يغني إلى تلك الفتاة التي تجلس إلى جانبي، ثم لاحظت أن عيني الفتاة تتكلمان وتردان عليه وتناجيانه، وفهمت أن أغنية "بتلوموني ليه" موجهة في كل كلمة إلى هذه الفتاة التي لم أكن أعرف اسمها، والتي أصبحت حب عبد الحليم".



