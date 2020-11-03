تعرف علي صفقات الحمام إستعدادا للموسم الجديد

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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع أربع صفقات حتي الأن في إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد.



وأعلن الفريق المطروحي التعاقد مع حسين علي مدافع نادي النجوم لمدة 3 مواسم، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة لمدة موسمين ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة لمدة موسمين، وأخر الصفقات التي أعلنها الفريق المطروحي هي التعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي لمدة موسمين.

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.



يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد ظهر أمس بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق.



وأعلن نادي الحمام في وقت سابق تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الذي أنهي الموسم الماضي مع إضافة بعض العناصر بناء علي رغبة سمير سعد المدير الفني .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد طه طبيب.



ويستعد الجهاز الفني لإعداد القائمة الأولي التي من المؤكد أن يغيب عنها أحمد الدماطي، وضياء مسعود لإنتهاء عقودهم ، ومحمد كفته، ومحمد يحيي لإنتهاء إعارتهم من كوكاكولا والقناة واللاعبين الذين سيحدد الجهاز الفني عدم الإحتياج لهم بناء علي التقرير الذي سيقدمة لإدارة النادي.



يذكر أن الفريق المطروحي أنهي الموسم الماضي وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.



Mostafa Elgendy