إخماد حريق بمنزلين بمركز العدوة بالمنيا دون أضرار بشرية

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اخمد فريق الحماية المدنية بمركز العدوة، شمال المنيا، حريق بمنزلية دون أضرار بشرية.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بنشوب حريق بمنزلين بقرية عطف حيدر بمركز العدوة.



انتقل فريق الحماية المدنية، وتبين ان الحريق بمنزلين ملك كلا من عاطف عبدالعال، وخالد سالم محمد، نتيجة ماس كهربائي، تم إخماد الحريقين دون امتدادهما إلى المنازل المجاورة.



نتج عن الحريق أضرار بمحتويات المنزلين، دون الأضرار البشرية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

