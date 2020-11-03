هرد بالقانون..أول تعليق من أحمد مالك على فيديو التشهير به

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انتشر فيديو للفنان أحمد مالك آثار الجدل من خلاله حيث ظهر وهو يأخذ إحدى المنتجات من السوبر ماركت بدون دفع الحساب ورد "مالك" على ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







وقال أحمد مالك: "في فيديو غريب نزل ليا وانا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، وبعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج. محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل".



وتابع قائلا: "تم تصويري بدون اذني وتركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاشخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب.. ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه.. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الواقعة الغريبة والمهينة. والي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم واتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي واحاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا واتمني مكنش طولت عليكم".