تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية أمام الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء غدًا الأربعاء ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر ثم إلى الرابع من نفس الشهر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء الرياضي، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، على ملعب مركب محمد الخامس.

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