المالية تكشف تفاصيل المشروع القومي لتحويل بطاقات المرتبات إلى "ميزة" (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:03 م
شيماء حسن
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كشفت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني، تفاصيل المشروع القومي لاستبدال بطاقات المرتبات ببطاقات حكومية الكترونية والتي تستهدف تحويل 5 مليون بطاقة إلى بطاقة ميزة الوطنية.

وقالت "داليا" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هذه البطاقة عبارة عن علامة وطنية تدخل تحت نطاق شبكة المدفوعات الوطنية الخاصة بجمهورية مصر العالمية، حيث تخضع للإشراف الكامل من قبل الدولة.

وأضافت إنه تم البدء بالفعل في مشروع التحويل بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الموظف يستطيع استخدام 30% من راتبه مقدما في شراء أي منتجات أو احتياجات.

وأوضحت أن هذه الخدمة لمدة 6 أشهر مجانية بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعدها سيتم خصم منسبة ما بين 1 إلى 1.45% بعد انتهاء فترة الستة أشهر.

وأكدت مدير وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني، أن الدولة تهدف من خلال هذه البطاقة إلى تشجيع عملية الشراء من خلال البطاقات الالكترونية وذلك لتقليل تداول العملة الورقية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

أضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

أكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو ٥ ملايين بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة.

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