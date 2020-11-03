دورتموند يُعلن غياب نجمه أمام كلوب بروج بدوري الأبطال





سيفقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى مدافع ماتس هوميلز، في مباراته أمام كلوب بروج البلجيكي، والتي ستجمع الفريقين مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وخرج هوميلز هو يعرج بسبب مشكلة عضلية تعرض لها بعدما سجل هدفي فريقه في المباراة التي فاز فيها على أرمينيا بيلفيد 2 / صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال فافر المدير الرياضي لدورتموند في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وهو يتطلع لمباراته أمام بايرن ميونخ يوم السبت المقبل في البوندسليجا :"لسوء الحظ ماتس هوميلز لن يكون متاحا لمباراة الغد، نتمنى أن يكون جاهزا لمباراة السبت".





وأضاف :"لدينا لاعب واحد فقط جاهز في قلب الدفاع (مانويل أكانجي) الذي اعتاد أن يلعب في رباعي الدفاع، لذلك سنضطر للانتظار لنرى كيف سيكون دفاعنا غدا".





وتابع فافر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان إرلينج هالاند، الذي لم يلعب مباراة بيلفيلد بعد شكواه من مشاكل في الركبة، سيتمكن من اللعب في مباراة الغد من عدمه.





وأتم فافر :"لا نعلم أي شيء بشأن حالة إرلينج حتى الآن، ولكن إذا تأكدنا من غيابه فلدنيا الكثير من البدائل الهجومية القوية".



