الكشف عن موقف مشاركة تيرشيتجن أمام دينامو كييف

حسم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني موقف مشاركة الحارس تيرشتيجن أمام دينامو كييف يوم غد الاربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحاته اليوم: " تيرشتيجن يتدرب جيدا، وغدا ستكون هناك قائمة الفريق، والقرار سيكون غدا لنعرف من الحارس الذي سيلعب".

وعن مباراة الغد أمام دينامو كييف قال: "نعرف ان دينامو كييف يعاني من الفيروس المستجد، ننتظر النتائج في المساء، نحن نحضر جيدا للمباراة، ونأمل أن تُلعب المباراة".





وتابع: "نريد نلعب كرة قدم جميلة، ونصنع الفرص، يجب ان نفوز في مباريات الكامب نو في الابطال، نسير بخطى ثابتة في البطولة".



