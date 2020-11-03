البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات مع ترقب اللحظات الحاسمة للانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
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صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب اللحظات الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحد، ليرتفع "داو جونز" أكثر من 300 نقطة.

وبدأ الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب.

ويأمل المستثمرون في ظهور فائز واضح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتجنب نتيجة مؤجلة أو متنازع عليها.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى انتخابات مجلس الشيوخ الرئيسية التي ستحدد ما إذا أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي سوف يسيطر على الكونجرس وهو ما سيعتمد عليه التحفيز المالي للاقتصاد.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 المائة أو ما يعادل 300.4 نقطة، ليسجل مستوى 27225.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 3341.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى 11024.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.56.

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