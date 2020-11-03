شاهد.. حنان مطاوع تتألق في حفل زفاف درة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة حنان مطاوع، صورة من أحدث جلسات تصوير لها في حفل زفاف النجمة درة لرجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت حنان مطاوع، في حفل زفاف درة بفستان أسود متألق وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "آخر إطلالة".


يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهي

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