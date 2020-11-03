هاشم ماجد بصحبة نجوم الفن عقب حفل زفاف النجمة درة





يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.

شارك الفنان شريف رمزي، فيديو من حفل زفاف النجمة درة ورجل الأعمال هاني سعد وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "رمزي" في الفيديو وهو يرقص على أغنية "لقيت الطبطبة" وفي بعض الصور مع درة وزوجها هاني سعد والفنانة بشرى.