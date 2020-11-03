بعد مفاوضات صنداونز معهما.. كل ما قدمه أفشة والشحات مع الأهلي (أرقام)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:20 م
الشحات وقفشه
الشحات وقفشه
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن دخول نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مفاوضات رسمية مع الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبا النادي الأهلي للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت التقارير أن النادي الجنوب إفريقي عرض 5 مليون دولار للحصول على ثنائي النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد تألقهما بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق الأحمر في الموسم الحالي سواء في الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول مسئولو نادي صنداونز استغلال رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات الأوروجواياني سيرينو لاعب الفريق، للضغط على مسئولي الأهلي للموافقة على انتقال محمد أفشة وحسين الشحات إلى النادي الجنوب إفريقي بالموسم المقبل.

ماذا قدم محمد أفشة وحسين الشحات مع الأهلي؟

- حسين الشحات:

انتقل إلى النادي الأهلي في يناير 2019 قادمًا من نادي العين الإماراتي، وخاض مع الفريق الأهلاوي 60 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 17 هدفًا، وصنع أكثر من 10 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد اطلاقا.

توج الشحات بـ3 بطولات مع النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز "مرتين"، وحصد كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، وتأهل مع الفريق بالموسم الحالي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء المغربي يوم 27 نوفمبر الجاري.

- محمد أفشة:

انتقل إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من نادي بيراميدز، وشارك في 42 مباراة مع الفريق الأحمر، وسجل 7 أهداف وصنع 10 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

حصد "أفشة" بطولتين فقط مع النادي الأهلي الدوري الممتاز بالموسم الحالي، وكأس السوبر المحلي، ويحلم بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفريق هذا الموسم بعد صعود فريقه للنهائي عقب تخطي الوداد المغربي، وسيواجه المتأهل من الزمالك والرجاء.

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