قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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ترأس  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة لموسم 2020/2021، والتي تطبق في محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة.

وقد تلقى الوزير تقريرًا حول نتائج العمل بالمنظومة منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بخطابات ضمان للمشاركة في المزادات 12 شركة، وإجمالي أكياس الجوت الفارغة التي تم تسليمها للمزارعين عبر مراكز التجميع لتعبئة الأقطان بها حتى الآن نحو 42953 كيسًا.

وفي أحدث المزادات، تم بيع نحو 2582 قنطار قطن في الشرقية والبحيرة في مزاد تمت ترسيته على 5 شركات هي (أبو مضاوي، المتحدة، ألكان، الإخلاص، المجد)، بينما انتهت مراكز التجميع من عملها في الفيوم وبني سويف بعد بيع كافة كميات الأقطان الواردة إليها في مزادات علنية.

وبذلك يصبح إجمالي الكميات المباعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع (50 مركزًا) حتى الآن نحو 54.9 ألف قنطار، منها نحو 36.4 ألف قنطار في محافظتي الفيوم وبني وسويف (وجه قبلي)، ونحو 18.5 ألف قنطار في الشرقية والبحيرة (وجه بحري).
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات
قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المباعة في المزادات بـ4 محافظات

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