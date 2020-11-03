مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على رحيل عدد من اللاعبين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدًا الأربعاء، وكان الفارس الأبيض قد حقق الفوز على نظيره المغربي بهدف دون رد فى لقاء الذهابحمل توقيع أشرف بن شرقي.

وكشف مصدر داخل اقللعة البيضاء، أن باتشيكو استقر على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وعمر السعيد بعدما ابتعدوا عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الزمالك أنهي بطولة الدوري المصري فى المركز الثانى وضمن التأهل المباشر إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم المقبل..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عنتر محمد حسن باتشيكو الزمالك اليوم الزمالك الدور النصف نهائي

أخبار تهمك

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة "الصخرة"

منذ أقل من ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في ولاية فلوريدا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراتي الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء

مفاجأة.. تعرف على بديل ساسي أمام الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو يحسم موقف ساسي من المشاركة ضد الرجاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

04:30 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في ولاية فلوريدا

05:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه