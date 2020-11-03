مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك





استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على رحيل عدد من اللاعبين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدًا الأربعاء، وكان الفارس الأبيض قد حقق الفوز على نظيره المغربي بهدف دون رد فى لقاء الذهابحمل توقيع أشرف بن شرقي.





وكشف مصدر داخل اقللعة البيضاء، أن باتشيكو استقر على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وعمر السعيد بعدما ابتعدوا عن المشاركة خلال الفترة الماضية.





يذكر أن الزمالك أنهي بطولة الدوري المصري فى المركز الثانى وضمن التأهل المباشر إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم المقبل..



