تشيلسي يتخلص من هفواته القاتلة

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي من التخلص من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها لاعبي فريقه خلال مباريات البريميرليج، حيث تمكن البلوز من الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 4 مباريات متتالية.





فعندما فرط فريق تشيلسي الإنجليزي في تقدمه 3 / 1 وتعادل 3/3 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 17 أكتوبر، قدم فرانك لامبارد، مدرب الفريق، تقييما صريحا للأخطاء التي وقع بها فريق.





وقال مدرب تشيلسي :"يجب علينا ألا نهدي هذه الأهداف".





وأضاف :"نرتكب أخطاء فردية في المباريات، وهذا يعطي الفرص للفرق الأخرى في كل الأوقات. هذا شيئ يجب علينا أن نتحسن فيه".





وكانت مباراة ساوثهامبتون، هي التعادل الثاني لتشيلسي بنتيجة 3/3 هذا الموسم في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى الفريق تسعة أهداف في الدوري حتى الآن.





واستطاع تشيلسي أن يتخلص من أخطائه والتخلص من تلقي الأهداف لدرجة أن الفريق سيدخل مباراته أمام رين الفرنسي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا بدون أن يتلقى أية أهداف في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.





ويبدو أن التعاقد مع الحارس إدواردو ميندي والمدافع المخضرم تياجو سيلفا أصلح الأمور.





وقال لامبارد :"الشباك النظيفة علامة جيدة على وجود دفاع قوي بالفريق".





وأضاف :"تياجو سيلفا وإدواردو ميندي ساعدا الفريق بشكل كبير في هذا بالإضافة أيضا لعقلية المجموعة وللطريقة التي ندافع بها".





وانضم ميندي لتشيلسي أواخر شهر أيلول/سبتمبر من فريق رين، وحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات شارك بها بكافة المسابقات.





وقال لامبارد :"منذ أول مباراة شارك بها، لعب بشكل جيد".





وتم التعاقد مع ميندي لينافس كيبا أريزابالاجا ولكنه استطاع أن يكون الحارس الأساسي للفريق.





وقال لامبارد :"لقد أظهر مميزاته في حماية المرمى وهذا ما كنا نبحث عنه. عندما تعاقدنا معه، كان من الواضح أنه جاء ليخلق منافسة مع كيبا، وهذا كان قرارا صائبا، وبعد ذلك الأمر متروك للاعبين لإظهار مميزاتهما، وهو أظهرها".





وأضاف :"سعيد للغاية بالطريقة التي بدأ بها. لقد تأقلم مع الفريق بشكل جيد، وانخرط، ويتدرب بقوة، ويريد التحدث وإنشاء صداقات مع اللاعبين أمامه، لذلك كانت بداية جيدة له".





تألق ميندي في حراسة المرمى كان له تأثير جيد على الدفاع ككل، ولكن تياجو سيلفا /36 عاما/ كان له عاملا مؤثرا أيضا.





وقال لامبارد :"عندما تنظر للفريق، والطريقة التي ندافع بها- جاء تياجو في هذه الفترة أيضا- ونحن نعمل على انضباط الفريق والدفاع في منطقة الجزاء. كان أمرا دائما بالنسبة لنا. يجب أن ننسب الفضل للمجموعة، وهو قام بعمل جيد للغاية أيضا".





وبينما تم تعزيز الدفاع، يبدو أن خط الهجوم يتألق بشكل جيد أيضا، حيث يقدم الثنائي كاي هافيرتز وحكيم زيياش أداء رائعا.





وقال لامبارد :"كاي هافيرتز لعب كلاعب محور من الصندوق للصندوق في آخر مباراتين وأظهر الكثير من مهارته، حيث استلم الكرة في مناطق أعمق بالإضافة إلى وصوله لمنطقة جزاء المنافس".





وأضاف :"بالتأكيد هذا أعطاني شعورا جيدا وأفكارا. لم نتدرب كثيرا، نلعب المباريات لكي نتطور، وأحيانا يتطلب الأمر بعض التغييرات في طريقة اللعب لنرى أفضل طريقة للهجوم. وسيستمر هذا التغيير ولكن عندما تشاهد أداء مثل هذا، يعطيك هذا شعورا رائعا".





واستطاع تيمو فيرنر أن يظهر بشكل جيد منذ انتقاله لتشيلسي قادما من لايبزج بينما أعرب لامبارد عن إعجابه بزيياش، الذي انضم من أياكس.





وقال لامبارد :"توقعت الكثير منه لأنني كنت على علم تام بمهاراته- رؤيته في تمرير الكرة، واستقبال الكرة، وتمرير الكرات العرضية وصنع الأهداف".





وأضاف :" ولكن ما رأيته أيضا منذ وصوله لهنا هي شخصيته عندما يلعب. يريد الكرة، يتحرك بشكل جيد للغاية بدون كرة وجلب كل هذه المميزات ومنحنا دعما كبيرا".



