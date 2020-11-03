بالفيديو.. تحركات رجل أردوغان الخبيثة بالعراق أسامة النجيفي

يحاول أسامة النجيفي، السياسي العراقي، تطويق الأزمة المتصاعدة بين العراق وتركيا، على خلفية الإعتداءات التي قامت بها الأخيرة على الأراضي العراقية .

وتؤكد كافة المصادر السياسية في العراق، أن النجيفي قام بالتواصل مع السفير التركي ووزير الخارجية العراقي، قبل أن يتصل برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحث الأطراف على التهدئة.

والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .