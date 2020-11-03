التفاصيل الكاملة لقضية شادي رضوان لاعب الأهلي وصدور حكم بحبسه لمدة عام

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل الكاملة لقضية شادي رضوان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد قيامه بقتل سيدة بالخطأ.

وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر قضت اليوم بالحبس سنة لشادي رضوان وكفالة الف جنيه فى قضية قتل خطأ شخص يدعى "س . م" بالمعاش فى القضية رقم ٢٥٩١٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقال المصدر إن شادي رضوان كان يسيرا بسيارته وقام بصدم سيدة كانت تسير في الشارع ولم يلتفت إلى ذلك وعندما قام المارة بتنيه اللاعب عاد مسرعا إليها ولم يفر هاربا كما تردد.

وأضاف المصدر بأنه وبعد 3 أيام من الواقعة علم لاعب الأهلي بوفاة السيدة التي صدمها بسيارته وقام أقارب المتوفاة بتعويض مالي قدره 750 ألف جنيه ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بسبب أن المبلغ المالي رأه شادي رضوان مبالغ فيه، ليقرر أهالي السيدة المتوفاة اللجواء إلى القضاء.

وتابع المصدر بأن الحكم الذي صدر على اللاعب بالحبس لمدة عام وكفالة 1000 جنيه سيتم الاستئناف عليه وهناك متابعة من جانب النادي الأهلي للقضية مع اللاعب.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الاستئناف على الحكم الذي صدر حيث من المتوقع أن يصل الأمر في النهاية إلى دفع اللاعب لغرامة مالية دون حبس.

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